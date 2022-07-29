В Союзе отельеров дали советы по выбору безопасного хостела

Председатель общественной организации «Союз отельеров» Роман Сабиржанов дал советы по выбору безопасного хостела.

«Первое, что должна иметь гостиница, — исправную сигнализацию, которая ежемесячно обслуживается специально лицензированной компанией», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также нужно ознакомиться с репутацией объекта, почитать отзывы.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с «Радио 1» рассказал о популярных направлениях в 2022 году.