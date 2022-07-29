военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Союзе отельеров дали советы по выбору безопасного хостела

Короткая ссылка
Председатель общественной организации «Союз отельеров» Роман Сабиржанов дал советы по выбору безопасного хостела.
В Союзе отельеров дали советы по выбору безопасного хостела
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

«Первое, что должна иметь гостиница, — исправную сигнализацию, которая ежемесячно обслуживается специально лицензированной компанией», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, также нужно ознакомиться с репутацией объекта, почитать отзывы.

Ранее руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский в беседе с «Радио 1» рассказал о популярных направлениях в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить