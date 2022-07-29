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Аналитики зафиксировали рост спроса на дачные аксессуары среди россиян

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Аналитики Hoff зафиксировали рост спроса на дачные аксессуары среди россиян.
Аналитики зафиксировали рост спроса на дачные аксессуары среди россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Jorg Greuel

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным экспертов, во II квартале 2022 года выросли продажи садовой мебели — в среднем на 30%.

В июне вырос спрос, в частности, на шезлонги, качели и столы. Также отмечен рост продаж уличных обогревателей.

Продажи дачных аксессуаров демонстрировали рост в течение всего квартала — в начале сезона спрос на них увеличился на 40%, к июню — на 68%.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.

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