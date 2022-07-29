Аналитики зафиксировали рост спроса на дачные аксессуары среди россиян

Аналитики Hoff зафиксировали рост спроса на дачные аксессуары среди россиян.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным экспертов, во II квартале 2022 года выросли продажи садовой мебели — в среднем на 30%.

В июне вырос спрос, в частности, на шезлонги, качели и столы. Также отмечен рост продаж уличных обогревателей.

Продажи дачных аксессуаров демонстрировали рост в течение всего квартала — в начале сезона спрос на них увеличился на 40%, к июню — на 68%.

Ранее гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с интернет-торговлей в России.