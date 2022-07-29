В Воронежский лесотехнический университет подали документы 50 абитуриентов из Донбасса
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу вуза.
Абитуриенты выбирали специальности, связанные с ИТ, лесным делом, автомобильным хозяйством и переработкой леса.
Места были выделены в рамках квоты.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.