В Воронежский лесотехнический университет подали документы 50 абитуриентов из Донбасса

В Воронежский государственный лесотехнический университет подали документы около 50 абитуриентов из ЛНР и ДНР.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу вуза.

Абитуриенты выбирали специальности, связанные с ИТ, лесным делом, автомобильным хозяйством и переработкой леса.

Места были выделены в рамках квоты.

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