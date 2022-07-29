Губернатор: шинный завод Continental в Калуге возобновит работу с 1 августа
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Об этом проинформировал губернатор Владислав Шапша в своём Telegram-канале.
«Завод «Континентал Калуга» 1 августа возобновляет работу!» — написал он.
По его словам, удалось перестроить логистические цепочки и найти новых поставщиков.
8 марта Continental объявил о приостановке производства и бизнеса в России.
20 апреля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на компанию сообщила, что Continental временно возобновил производство на предприятии в Калуге.