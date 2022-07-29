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Володин поручил проверить сообщения о продаже фотообоев с Крымом в составе Украины

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности направить запрос в соответствующие органы для проверки сообщений о продаже детских фотообоев с Крымом в составе Украины.
Володин поручил проверить сообщения о продаже фотообоев с Крымом в составе Украины
  • © duma.gov.ru

«К председателю ГД Вячеславу Володину обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине «Леруа Мерлен» изображение территории Крыма как части Украины», — говорится в сообщении Госдумы в Telegram.

Отмечается, что на этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.

Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума на полуострове: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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