Володин поручил проверить сообщения о продаже фотообоев с Крымом в составе Украины
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«К председателю ГД Вячеславу Володину обратились жители Москвы, обнаружившие при покупке фотообоев с детской картой мира в магазине «Леруа Мерлен» изображение территории Крыма как части Украины», — говорится в сообщении Госдумы в Telegram.
Отмечается, что на этой карте также не оказалось независимых Южной Осетии, Абхазии, ЛНР и ДНР.
Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума на полуострове: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.