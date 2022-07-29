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Кадыров: подавший сигнал тревоги самолёт Грозный — Москва вернулся в аэропорт вылета

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Самолёт рейса Грозный — Москва, подавший сигнал тревоги в небе над Каспийским морем, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров: подавший сигнал тревоги самолёт Грозный — Москва вернулся в аэропорт вылета
  • Gettyimages.ru
  • © Leonid Mikhaylov

«Самолёт Грозный — Москва, подавший сигнал тревоги над Каспийским морем, благополучно вернулся в аэропорт Грозного», — сообщил Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни также разместил видео с совершившим посадку пассажирским самолётом. 

Ранее стало известно, что направлявшийся в Москву из Грозного самолёт подал сигнал тревоги над Каспийским морем.

Позже борт развернулся и лёг на обратный курс.

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