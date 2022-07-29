Бочкарёв рассказал о сроках реконструкции железнодорожной станции Переделкино

Комплекс работ по реконструкции железнодорожного остановочного пункта Переделкино должен быть завершён до конца 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время ведётся реконструкция железнодорожного остановочного пункта Переделкино для его последующего включения в маршрут четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4). На сегодня готовность объекта оценивается в 67%», — сообщил Бочкарёв.

Завершаются работы по устройству основных конструкций остановочного пункта — входных вестибюлей и подземного распределительного зала. Пассажирские платформы с навесами от осадков уже готовы.

По словам Бочкарёва, параллельно началось благоустройство прилегающих к станции территорий: организация подъездных путей, пешеходных дорожек, газонов и зелёных зон.