В Подмосковье начал работу гериатрический контакт-центр для пожилых людей и их родственников
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Как рассказала телеканалу «360» первый зампред правительства области Светлана Стригункова, контакт-центр создан с целью информирования пожилых людей и их родственников о возможности получить медицинскую помощь.
«Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию», — рассказала Стригункова.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 180 тыс. пенсионеров стали участниками проекта «Активное долголетие», в рамках которого они посещают экскурсии, занимаются скандинавской ходьбой и йогой.