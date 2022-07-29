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В Подмосковье начал работу гериатрический контакт-центр для пожилых людей и их родственников

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В Подмосковье на базе Московского областного госпиталя для ветеранов войн начал работу гериатрический контакт-центр для пожилых людей и их родственников.
В Подмосковье начал работу гериатрический контакт-центр для пожилых людей и их родственников
  • Gettyimages.ru
  • © Portra Images

Как рассказала телеканалу «360» первый зампред правительства области Светлана Стригункова, контакт-центр создан с целью информирования пожилых людей и их родственников о возможности получить медицинскую помощь.

«Операторы подскажут, как получить стационарное или амбулаторное лечение в госпитале для ветеранов войн пожилым людям, пройти диагностику, запишут на телемедицинскую консультацию», — рассказала Стригункова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 180 тыс. пенсионеров стали участниками проекта «Активное долголетие», в рамках которого они посещают экскурсии, занимаются скандинавской ходьбой и йогой.

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