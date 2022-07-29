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Wildberries: в 2022 году продажи товаров повседневного спроса в России выросли

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В первом полугодии 2022 года продажи товаров повседневного спроса на Wildberries выросли на 140% — до 135,3 млрд рублей — по сравнению с прошлым годом.
Wildberries: в 2022 году продажи товаров повседневного спроса в России выросли
  • Gettyimages.ru
  • © Steven Puetzer

Как рассказали в компании «Известиям», значительнее всего вырос спрос на хозтовары — на 126%, на средства личной гигиены — 102%, зоотовары — 97%, детское питание — 94%, а также на продукцию для здоровья — 89%.

«При выборе товаров повседневного спроса россияне всё чаще отдают предпочтение отечественной продукции. В первом полугодии продажи социально значимых товаров от местных брендов выросли на 141%, а рост в натуральном выражении составил 100%», — рассказали представители Wildberries.

Ранее в беседе с НСН аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке бытовой техники и электроники.

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