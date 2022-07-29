Аналитики: в России растёт спрос на подержанные китайские автомобили

Агентство «Автостат» сообщило, что в России растёт спрос на подержанные автомобили китайских марок, особенно на Chery и Geely.

Как сообщает газета «Известия», на российском рынке вторичных авто марки Chery и Geely — единственные, которые из всех автомобильных брендов показали рост перепродаж.

Так, рост вторичных продаж Chery в первом полугодии 2022 года вырос на 27,4% (до 17 тыс. шт.), Geely — на 31,7% (до 10,6 тыс. шт.).

Аналитики объясняют такой рост общим увеличением парка китайских автомобилей в России.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.