Жительницу Самарской области приговорили к 11 годам колонии по делу об убийстве ребёнка
- РИА Новости
Об этом пишет volga.news.
Женщину приговорили к 11 годам и одному месяцу колонии общего режима. После освобождения она ещё год будет ограничена в свободе.
В августе 2021 года обвиняемая оставила на несколько суток одних в квартире своих сыновей — трёхлетнего и восьмимесячного.
Младший мальчик был зафиксирован ремнями безопасности в детском кресле, он погиб от асфиксии. Старшего специалисты нашли в истощённом состоянии.
Ранее ФАН сообщало, что в Челябинске задержан местный житель, которого подозревают в убийстве двух дальнобойщиков.