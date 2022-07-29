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Жительницу Самарской области приговорили к 11 годам колонии по делу об убийстве ребёнка

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Самарский областной суд вынес приговор женщине, обвиняемой по делу об убийстве одного своего ребёнка и оставлении в опасности другого.
Жительницу Самарской области приговорили к 11 годам колонии по делу об убийстве ребёнка
  • РИА Новости

Об этом пишет volga.news.

Женщину приговорили к 11 годам и одному месяцу колонии общего режима. После освобождения она ещё год будет ограничена в свободе.

В августе 2021 года обвиняемая оставила на несколько суток одних в квартире своих сыновей — трёхлетнего и восьмимесячного.

Младший мальчик был зафиксирован ремнями безопасности в детском кресле, он погиб от асфиксии. Старшего специалисты нашли в истощённом состоянии.

Ранее ФАН сообщало, что в Челябинске задержан местный житель, которого подозревают в убийстве двух дальнобойщиков.

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