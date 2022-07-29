DHL с сентября прекращает отправления внутри России

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Компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express с 1 сентября прекращает доставку отправлений внутри России.
DHL с сентября прекращает отправления внутри России
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Об этом сообщается на сайте компании.

«Было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации с 1 сентября 2022 года», — говорится в заявлении.

По данным компании, соответствующее решение было принято из-за технических сложностей.

Все заказы, принятые до конца августа, будут доставлены получателям. После же 1 сентября российские клиенты смогут через компанию отправлять документы и посылки только за границу.

Кандидат экономических наук Евгений Иванов высказался в беседе с ФБА «Экономика сегодня» об уходе ряда западных компаний из России.

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