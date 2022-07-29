Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице в столице.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью произошëл пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв — погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших. Пожарные оперативно прибыли на место и сработали профессионально. Сейчас идёт расследование причин трагедии», — говорится в сообщении мэра.

Ранее стало известно, что пожар произошёл в московском хостеле, в результате чего погибли восемь человек и ещё четверо пострадали. В МЧС отметили, что основной причиной гибели людей послужило то, что на окнах были решётки.