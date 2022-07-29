Юрист Касаткина рассказала о порядке возврата денег за детскую путёвку в случае форс-мажора
- РИА Новости
«Требование о возврате денежных средств нужно оформить в виде письменного заявления с приложением к нему копии кассового чека, удостоверяющего покупку туристического продукта, а также копии самой путёвки», — объяснила специалист в разговоре с Life.ru.
Согласно ст. 22 закона «О защите прав потребителя», обоснованные требования потребителя подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня их предъявления.
Если организация — лагерь или санаторий — отказывается принимать претензию, можно обратиться с исковым заявлением в суд, добавила Касаткина.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.