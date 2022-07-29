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Юрист Касаткина рассказала о порядке возврата денег за детскую путёвку в случае форс-мажора

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Руководитель департамента правового регулирования бизнеса факультета права Высшей школы экономики Александра Касаткина рассказала, как вернуть деньги за детскую путёвку в случае форс-мажора.
Юрист Касаткина рассказала о порядке возврата денег за детскую путёвку в случае форс-мажора
  • РИА Новости

«Требование о возврате денежных средств нужно оформить в виде письменного заявления с приложением к нему копии кассового чека, удостоверяющего покупку туристического продукта, а также копии самой путёвки», — объяснила специалист в разговоре с Life.ru.

Согласно ст. 22 закона «О защите прав потребителя», обоснованные требования потребителя подлежат удовлетворению в течение десяти дней со дня их предъявления.

Если организация — лагерь или санаторий — отказывается принимать претензию, можно обратиться с исковым заявлением в суд, добавила Касаткина.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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