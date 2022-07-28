Аналитики рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники

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Аналитики сервиса Price.ru рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники.
Аналитики рассказали о ситуации на российском рынке техники и электроники
  • РИА Новости

«В связи с тем что крупные производители техники и электроники покидают российский рынок, мы сможем увидеть новую структуру распределения спроса уже к середине 2023 года. Освободившуюся нишу постепенно занимают отечественные и малоизвестные бренды», — цитирует экспертов НСН.

По словам специалистов, во II квартале 2022 года россияне переключились на покупку смартфонов малоизвестных брендов, которые предлагают гаджеты с оптимальным соотношением «цена — качество».

Также отмечен рост спроса на отечественную технику, в том числе на стиральные и посудомоечные машины, холодильники, газовые плиты.

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию на рынке бытовой техники и электроники.

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