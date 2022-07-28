Победители конкурса «Большая перемена» вернулись из экспедиции к Северному полюсу

Короткая ссылка
Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» вернулись в Мурманск после экспедиции к Северному полюсу.
Победители конкурса «Большая перемена» вернулись из экспедиции к Северному полюсу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы очень дорожим крепкой дружбой, которая связывает «Большую перемену» и Росатом. Это партнёрство позволяет реализовывать детские мечты, расширять горизонты вашего восприятия мира, открывать новые возможности», — заявила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

С 19 по 28 июля участие в экспедиции приняли 70 старшеклассников из разных регионов. Они путешествовали на борту ледокола «50 лет Победы».

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить