Победители конкурса «Большая перемена» вернулись из экспедиции к Северному полюсу

Победители всероссийского конкурса «Большая перемена» вернулись в Мурманск после экспедиции к Северному полюсу.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«Мы очень дорожим крепкой дружбой, которая связывает «Большую перемену» и Росатом. Это партнёрство позволяет реализовывать детские мечты, расширять горизонты вашего восприятия мира, открывать новые возможности», — заявила генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

С 19 по 28 июля участие в экспедиции приняли 70 старшеклассников из разных регионов. Они путешествовали на борту ледокола «50 лет Победы».

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.