Карачаево-Черкесия приняла более 1,2 млн туристов с начала года

Карачаево-Черкесия приняла более 1,2 млн туристов в январе — июне 2022 года, что на 80 тыс. больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Наибольшей популярностью пользовались курорты Архыз и Домбай. Их посетили 564 тыс. и 485 тыс. туристов соответственно.

В республике рассчитывают, что до конца года на отдых приедут около 1,9 млн туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.