На часовом заводе «Ракета» рассказали об изготовленных для Путина наручных часах

Руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода «Ракета» Антонина Скурыдина заявила, что часы Императорской Петергофской фабрики, которые в последнее время носит президент России Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу.

Об этом информирует РИА Новости.

Она рассказала, что каждый экземпляр изготавливают под заказ.

По её словам, по желанию будущего владельца часов на ротор в виде двуглавого орла могут нанести инициалы, а также изображение герба.

Отмечается, что в продаже в Москве и Петербурге есть также уже несколько собранных экземпляров часов.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что президент на недавних мероприятиях носил часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» часового завода «Ракета».