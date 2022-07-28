На часовом заводе «Ракета» рассказали об изготовленных для Путина наручных часах

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Руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода «Ракета» Антонина Скурыдина заявила, что часы Императорской Петергофской фабрики, которые в последнее время носит президент России Владимир Путин, были изготовлены по спецзаказу. 
На часовом заводе «Ракета» рассказали об изготовленных для Путина наручных часах
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Она рассказала, что каждый экземпляр изготавливают под заказ. 

По её словам, по желанию будущего владельца часов на ротор в виде двуглавого орла могут нанести инициалы, а также изображение герба.

Отмечается, что в продаже в Москве и Петербурге есть также уже несколько собранных экземпляров часов. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что президент на недавних мероприятиях носил часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» часового завода «Ракета». 

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