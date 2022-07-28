На часовом заводе «Ракета» рассказали об изготовленных для Путина наручных часах
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Она рассказала, что каждый экземпляр изготавливают под заказ.
По её словам, по желанию будущего владельца часов на ротор в виде двуглавого орла могут нанести инициалы, а также изображение герба.
Отмечается, что в продаже в Москве и Петербурге есть также уже несколько собранных экземпляров часов.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что президент на недавних мероприятиях носил часы бренда «Императорская Петергофская фабрика» часового завода «Ракета».