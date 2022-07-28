Первый чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров пройдёт 7 августа
- РИА Новости
Участники шоу формата «Русский ниндзя» могут попасть в национальную сборную и стать профессиональными атлетами.
«Стометровая трасса чемпионата России будет состоять из 12 препятствий, среди которых рукоходы, испытания на баланс и координацию, прыжки обезьяны и многое другое. Гвоздём дистанции станет восемнадцатиметровый рукоход с большим разнообразием навесного оборудования», — отмечается в сообщении.
Всем финишёрам вручат памятные медали. Для призёров предусмотрены специальные медали, дипломы и подарки от партнёров.