Первый чемпионат России по гонкам с препятствиями на дистанции 100 метров пройдёт 7 августа в Санкт-Петербурге.

Участники шоу формата «Русский ниндзя» могут попасть в национальную сборную и стать профессиональными атлетами.

«Стометровая трасса чемпионата России будет состоять из 12 препятствий, среди которых рукоходы, испытания на баланс и координацию, прыжки обезьяны и многое другое. Гвоздём дистанции станет восемнадцатиметровый рукоход с большим разнообразием навесного оборудования», — отмечается в сообщении.

Всем финишёрам вручат памятные медали. Для призёров предусмотрены специальные медали, дипломы и подарки от партнёров.