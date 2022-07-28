Роспотребнадзор: необходимости возобновлять антиковидные ограничения в России нет

Роспотребнадзор сообщил об отсутствии необходимости возобновлять противоэпидемические ограничения в России на федеральном уровне.

В ведомстве опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения.

В Роспотребнадзоре отметили, что позиция ведомства остаётся прежней.

«На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.