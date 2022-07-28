Роспотребнадзор: необходимости возобновлять антиковидные ограничения в России нет

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Роспотребнадзор сообщил об отсутствии необходимости возобновлять противоэпидемические ограничения в России на федеральном уровне.
Роспотребнадзор: необходимости возобновлять антиковидные ограничения в России нет
  • РИА Новости

В ведомстве опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения. 

В Роспотребнадзоре отметили, что позиция ведомства остаётся прежней. 

«На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении.

Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.

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