Роспотребнадзор: необходимости возобновлять антиковидные ограничения в России нет
- РИА Новости
В ведомстве опровергли информацию, распространяемую в социальных сетях, что Роспотребнадзор призвал вновь ввести антиковидные ограничения.
В Роспотребнадзоре отметили, что позиция ведомства остаётся прежней.
«На сегодняшний день необходимости в возобновлении общефедеральных противоэпидемических ограничений нет», — говорится в сообщении.
Академик РАН Геннадий Онищенко напомнил в беседе с ФАН о важности ревакцинации от COVID-19. Он отметил, что идёт рост заболевших из-за новых вариаций «омикрона» BA.5 и BA.2, которые более контагиозны.