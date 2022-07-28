ВЦИОМ: 90% россиян любят гулять на свежем воздухе

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором россияне рассказали, как они предпочитают проводить свободное время.

Об этом пишет Life.ru.

Респонденты рассказали, что в свободное время предпочитают гулять на свежем воздухе (90%), готовить еду (73%), а также мечтать, фантазировать и оставаться наедине с собой (70%).

В число любимых занятий вошли и кроссворды — им отдают предпочтение 69% опрошенных. Ещё 67% предпочитают спать в свободное время, а 61% хотели бы отправиться в туристический поход.

Каждый второй россиянин любит танцевать (53%) и выпить в хорошей компании (51%). Петь любят 48%, рассказывать анекдоты — 42%, играть в карты — 40%.

Ранее «Известия» публиковали результаты исследования сервиса Level Kitchen, согласно которому около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни.