ВЦИОМ: 90% россиян любят гулять на свежем воздухе

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, в котором россияне рассказали, как они предпочитают проводить свободное время.
ВЦИОМ: 90% россиян любят гулять на свежем воздухе
  • РИА Новости

Об этом пишет Life.ru.

Респонденты рассказали, что в свободное время предпочитают гулять на свежем воздухе (90%), готовить еду (73%), а также мечтать, фантазировать и оставаться наедине с собой (70%).

В число любимых занятий вошли и кроссворды — им отдают предпочтение 69% опрошенных. Ещё 67% предпочитают спать в свободное время, а 61% хотели бы отправиться в туристический поход.

Каждый второй россиянин любит танцевать (53%) и выпить в хорошей компании (51%). Петь любят 48%, рассказывать анекдоты — 42%, играть в карты — 40%.

Ранее «Известия» публиковали результаты исследования сервиса Level Kitchen, согласно которому около 70% россиян в отпуске нарушают привычный режим питания и образ жизни.

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