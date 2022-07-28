Минобрнауки: IT-специальности вошли в список самых востребованных среди абитуриентов

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IT-специальности вошли в список самых востребованных среди абитуриентов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
Минобрнауки: IT-специальности вошли в список самых востребованных среди абитуриентов
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В топ-5 также вошли «Информационные системы и технологии», «Экономика», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», а также «Юриспруденция».

Ранее депутат Бессараб рассказала в беседе с URA.RU о востребованных профессиях в России.

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