Минобрнауки: IT-специальности вошли в список самых востребованных среди абитуриентов

IT-специальности вошли в список самых востребованных среди абитуриентов в Москве и Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Минобрнауки.

В топ-5 также вошли «Информационные системы и технологии», «Экономика», «Менеджмент», «Информатика и вычислительная техника», а также «Юриспруденция».

Ранее депутат Бессараб рассказала в беседе с URA.RU о востребованных профессиях в России.