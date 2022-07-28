Участниками проекта «Активное долголетие» в Подмосковье стали более 180 тысяч пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Свыше 180 тыс. пожилых жителей посещают губернаторский проект «Активное долголетие». Проект стремительно развивается, а участников привлекают новые активности, например сап-сёрфинг», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Стать участником проекта можно, записавшись на занятие через портал «Активного долголетия».
Как сообщало ФАН, с 1 июня в Москве начал работать упрощённый порядок получения льготных путёвок на курорты и в санатории.