Москву в 2022 году посетили более 9 млн туристов

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Москву за первое полугодие 2022-го посетили более 9 млн туристов.
Москву в 2022 году посетили более 9 млн туристов
  • РИА Новости

Как пишет НСН, об этом на своём официальном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 млн гостей — на четверть больше, чем в 2020-м. В январе — июне нынешнего года столицу посетили 9 млн гостей — на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года», — говорится в сообщении Собянина.

Ранее «Дни.ру» сообщили, что поступления в бюджет столицы от туризма за шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличились на 6%.

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