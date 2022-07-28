Москву в 2022 году посетили более 9 млн туристов

Москву за первое полугодие 2022-го посетили более 9 млн туристов.

Как пишет НСН, об этом на своём официальном сайте написал мэр Москвы Сергей Собянин.

«До рекордов пока далеко, тем не менее в 2021 году в Москве побывали 16,9 млн гостей — на четверть больше, чем в 2020-м. В январе — июне нынешнего года столицу посетили 9 млн гостей — на 7% выше показателя первого полугодия прошлого года», — говорится в сообщении Собянина.

Ранее «Дни.ру» сообщили, что поступления в бюджет столицы от туризма за шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го увеличились на 6%.