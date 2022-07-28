Бочкарёв: в Москве построили 14 футбольных полей с 2011 года

В Москве построили 14 футбольных полей с 2011 года, до конца 2022-го планируется завершить работы ещё на двух объектах общей площадью 10 тыс. кв. м, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Развитие спортивной инфраструктуры, в том числе строительство футбольных полей для профессионалов, детских спортивных школ и любителей этого вида спорта, остаётся важным направлением градостроительной политики», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в числе знаковых объектов — реконструкция Большой спортивной арены «Лужники», футбольные поля с инфраструктурой для центра образования «Чертаново» и СШОР №94 «Рублёво».

Как напомнил заместитель мэра, в 2022 году завершили строительство профессионального поля с подогревом и сопутствующей инфраструктурой в Ясенево, а также завершили реконструкцию стадиона «Москвич» в Текстильщиках.

«До конца года планируем завершить строительство ещё двух полей с инфраструктурой в Зеленограде. Одно из них откроется в составе школы №112 «Спутник» Москомспорта», — сообщил Бочкарёв.

Он уточнил, что в трёхэтажном здании физкультурно-оздоровительного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м воспитанники смогут не только играть в футбол, но и заниматься другими видами спорта, в том числе гандболом, мини-футболом, волейболом, баскетболом и гимнастикой.