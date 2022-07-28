В Подмосковье рассказали о работе по содействию беженцам из Донбасса

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион принял около 32 тыс. беженцев из Донбасса. Они учатся в школах, поступают в вузы и находят работу.

«Это родные люди, которые разделяют наши традиции и культуру. И люди, которые, конечно, оказались в беде. Как минимум — в очень сложной ситуации. Каждый человек решит, куда дальше поедет. Наша задача — предоставить такую возможность», — передаёт слова губернатора телеканал «360».

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.