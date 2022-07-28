СК возбудил дело о халатности после убийства 17-летней девушки в Новосибирске

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после убийства 17-летней девушки в Новосибирске.

«По данным следствия, с ноября 2021 года по июнь 2022 года должностные лица отдела полиции №10 «Советский» управления МВД России по городу Новосибирску... не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям местной жительницы, в которых та указывала на систематические угрозы, исходившие в адрес её дочери от молодого человека», — говорится в сообщении СУ СК по Новосибирской области.

В итоге мужчина, от которого исходили угрозы в адрес девушки, осознавая свою безнаказанность, 26 июля убил её.

Тело девушки с множественными ножевыми ранениями нашли на Лесосечной улице. Подозреваемого поймали по горячим следам в другом районе города. Он нанёс жертве не менее 15 ударов ножом.