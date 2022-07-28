Специалист по ИИ Кулешов рассказал об ошибках нейросетей при генерации текстов

Короткая ссылка
Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов рассказал, что нейросети стремительно завоёвывают популярность в блогерстве, рекламе и PR как инструмент генерации текста.
Специалист по ИИ Кулешов рассказал об ошибках нейросетей при генерации текстов
  • Gettyimages.ru

Как отметил эксперт в разговоре с Pravda.Ru, система генерации текстов совершенствуется, однако в большинстве случаев алгоритм работает исходя из заданных тегов и слов.

По словам специалиста, нейросеть не может писать действительно полезные вещи.

«Если начать проверять, там можно найти миллиард ошибок и фактических неточностей, потому что алгоритм это всё возьмёт из большой базы, на которой он обучался... Он решает задачу просто сформировать кусок текста», — объяснил Кулешов.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить