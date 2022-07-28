Специалист по ИИ Кулешов рассказал об ошибках нейросетей при генерации текстов
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Как отметил эксперт в разговоре с Pravda.Ru, система генерации текстов совершенствуется, однако в большинстве случаев алгоритм работает исходя из заданных тегов и слов.
По словам специалиста, нейросеть не может писать действительно полезные вещи.
«Если начать проверять, там можно найти миллиард ошибок и фактических неточностей, потому что алгоритм это всё возьмёт из большой базы, на которой он обучался... Он решает задачу просто сформировать кусок текста», — объяснил Кулешов.
Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.