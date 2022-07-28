Специалист по ИИ Кулешов рассказал об ошибках нейросетей при генерации текстов

Директор АНО «Лаборатория «Сенсор-Тех» Денис Кулешов рассказал, что нейросети стремительно завоёвывают популярность в блогерстве, рекламе и PR как инструмент генерации текста.

Как отметил эксперт в разговоре с Pravda.Ru, система генерации текстов совершенствуется, однако в большинстве случаев алгоритм работает исходя из заданных тегов и слов.

По словам специалиста, нейросеть не может писать действительно полезные вещи.

«Если начать проверять, там можно найти миллиард ошибок и фактических неточностей, потому что алгоритм это всё возьмёт из большой базы, на которой он обучался... Он решает задачу просто сформировать кусок текста», — объяснил Кулешов.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что президент Курчатовского института Михаил Ковальчук сравнил искусственный интеллект с человеческим.