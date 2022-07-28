В парке «Покровское-Стрешнево» началось строительство скейт-площадки

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В парке «Покровское-Стрешнево» началось строительство скейт-площадки в районе будущего спорткластера на месте бывших гаражей.
В парке «Покровское-Стрешнево» началось строительство скейт-площадки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства столицы.

«В настоящий момент с территории вывезен весь строительный и бытовой мусор. Деревья, находящиеся в зоне производства работ, оградили защитными коробами. Провели планировку территории и приступили к устройству скейт-парка», — рассказал замглавы столичного Департамента капремонта Сергей Мельников.

Общая площадь скейт-парка составит почти 1,5 тыс. кв. м. 

Парк спроектирован так, чтобы тренироваться там могли как опытные, так и начинающие спортсмены.

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) рассказало о планах по реставрации дачи Маяковского.

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