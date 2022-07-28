В результате ДТП в Кемеровской области погибли два человека
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Кемеровской области.
По данным ведомства, 52-летний водитель Toyota Prius при обгоне выехал на встречную полосу, где столкнулся с экскаватором Hyundai.
«Два человека погибли на месте до приезда скорой помощи. Ещё три пассажира иномарки — 42-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей — госпитализированы с различными травмами», — рассказали в МВД.
Как ранее сообщало URA.RU, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников заявил, что водителей самокатов будут штрафовать, как пешеходов.