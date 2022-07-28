РБК: некоторые смартфоны Samsung исчезли из продажи в ряде регионов России

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Некоторые смартфоны Samsung стали недоступны в ряде российских регионов или их можно приобрести только с доставкой через несколько дней.

Об этом информирует РБК со ссылкой на директора по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion (дистрибьютор Apple и Samsung. — RT) Татьяну Скокову и участников телекоммуникационного рынка.

По словам источников, это объясняется тем, что в связи с недостатком товаров ретейлеры вынуждены привозить товар только по запросу покупателей.

В материале также сказано, что дефицит смартфоном Samsung наблюдается в Уфе, Нижнем Новгороде, Перми, Челябинске и Омске.

В Москве, как отмечается, таких проблем не наблюдается.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одному из ритейлеров, сообщали, что часть смартфонов Samsung, которые поставляются в рамках параллельного импорта, невозможно активировать в России без обращения в сервисный центр.

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