В Запорожскую область доставили партию гумпомощи из Пензенской области

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В Пологовский район Запорожской области доставили партию гуманитарной помощи из Пензенской области: продукты питания, предметы первой необходимости, оборудование для восстановления водоснабжения.
В Запорожскую область доставили партию гумпомощи из Пензенской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт правительства Пензенской области.

Помощь в сборе груза оказали организации, волонтёры, жители региона.

Также готовится подписание соглашения о сотрудничестве между властями области и района. Стороны договорятся о развитии гуманитарных и экономических связей.

Тем временем между Ейском и Мариуполем запустили регулярное паромное сообщение, передаёт Newinform со ссылкой на Минобороны России.

Паромное сообщение через Таганрогский залив будет использоваться для транспортировки различных грузов, необходимых для восстановления населённых пунктов Донбасса.

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