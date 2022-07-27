В Запорожскую область доставили партию гумпомощи из Пензенской области
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт правительства Пензенской области.
Помощь в сборе груза оказали организации, волонтёры, жители региона.
Также готовится подписание соглашения о сотрудничестве между властями области и района. Стороны договорятся о развитии гуманитарных и экономических связей.
Тем временем между Ейском и Мариуполем запустили регулярное паромное сообщение, передаёт Newinform со ссылкой на Минобороны России.
Паромное сообщение через Таганрогский залив будет использоваться для транспортировки различных грузов, необходимых для восстановления населённых пунктов Донбасса.