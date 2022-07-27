В Роскачестве рассказали о влиянии жары на гаджеты

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко рассказал о влиянии жары на гаджеты.

«Особенно губительны для аппаратуры прямые солнечные лучи. Поэтому лучше не оставлять электронные приборы в машине, на пляже, на другой технике, которая нагревается. Все приборы рассчитаны на работу при комнатной температуре», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, от перегрева электроприборы теряют ресурс и быстрее приходят в негодность.

«Кроме того, батареи внутри устройств могут вздуться или потечь. Если девайс сильно нагрелся, следует отключить его от всех систем питания и переместить в тень. Важно не пытаться ускорить охлаждение мешочком со льдом или холодным стаканом», — пояснил Кузьменко.

Он также сказал, что под воздействием солнца на экранах смартфона могут выгорать пиксели.

Ранее старший научный сотрудник Научно-исследовательского института радиоэлектроники и приборостроения Омского государственного технического университета Дмитрий Клыпин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о причинах перебоев в работе беспроводных наушников и колонок.