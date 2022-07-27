Спасатели напомнили о правилах безопасного поведения на воде

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В ГУ МЧС России по Самарской области напомнили о правилах безопасного поведения на воде.
Спасатели напомнили о правилах безопасного поведения на воде
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Об этом сообщает volga.news.

В частности, спасатели призвали отдыхать в местах, специально оборудованных для купания, а также не употреблять алкоголь и следить за состоянием здоровья.

Не стоит нырять в незнакомых местах. Нельзя оставлять детей без присмотра.

Кроме того, рекомендуется находиться в воде не слишком долго, чтобы избежать переохлаждения.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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