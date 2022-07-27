Бочкарёв: северный участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 80%

Готовность Северного участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе оценивается в 80%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В настоящее время строители ведут работы по монтажу пролётных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а также сооружению монолитных конструкций выходов №2 и №3 и устройству пароизоляции покрытия тоннельной части пешеходного прохода станции метро «Ботанический сад», — сообщил Бочкарёв.

В общей сложности проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог протяжённостью 22 км.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в сентябре должно быть завершено строительство 8 км дорог на участке от транспортной связки с СЗХ до Дмитровского шоссе.

«Планируем открыть две эстакады — основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского и с проспекта Мира на СВХ в сторону улицы Сельскохозяйственная», — пояснил он.

Реализация данного участка призвана снизить транспортную нагрузку Алтуфьевского и Дмитровского шоссе и проспекта Мира, а также крупных магистральный улиц — Сельскохозяйственной, Ботанической, Снежной, Сигнального проезда.