Бочкарёв: северный участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 80%

Короткая ссылка
Готовность Северного участка Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе оценивается в 80%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: северный участок МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе готов на 80%
  • РИА Новости

«В настоящее время строители ведут работы по монтажу пролётных строений эстакады основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе, а также сооружению монолитных конструкций выходов №2 и №3 и устройству пароизоляции покрытия тоннельной части пешеходного прохода станции метро «Ботанический сад», — сообщил Бочкарёв.

В общей сложности проект предусматривает строительство и реконструкцию дорог протяжённостью 22 км.

Со своей стороны, глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов отметил, что в сентябре должно быть завершено строительство 8 км дорог на участке от транспортной связки с СЗХ до Дмитровского шоссе.

«Планируем открыть две эстакады — основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского и с проспекта Мира на СВХ в сторону улицы Сельскохозяйственная», — пояснил он.

Реализация данного участка призвана снизить транспортную нагрузку Алтуфьевского и Дмитровского шоссе и проспекта Мира, а также крупных магистральный улиц — Сельскохозяйственной, Ботанической, Снежной, Сигнального проезда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить