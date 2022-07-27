В Подмосковье рассказали о планах по наращиванию производства овощей закрытого грунта

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв доложил премьер-министру России Михаилу Мишустину о планах региона по наращиванию производства овощей закрытого грунта.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У нас 170 га теплиц сейчас работает, но скоро будет 220. Рекорд у Липецкой области — 270 га. И мы будем бороться за первое место по закрытым грунтам», — заявил Воробьёв на площадке тепличного комплекса «Агрокультура Групп» в Кашире.

Как отметил губернатор, это очень важно для отдалённых территорий, потому что это огромное количество рабочих мест.

«С тех пор как в 2014 году были приняты первые санкции, мы нарастили объём производства. Без сомнения, это очень серьёзный толчок», — сказал, в свою очередь, Мишустин.

По его словам, была запущена целая государственная программа с участием регионов и инвесторов.

«И мы смогли практически в два раза увеличить производство овощей. Каждый год — увеличение. Но, конечно, очень важно, кроме наращивания такого объёма производства, заниматься селекцией, семеноводством. И сейчас, конечно, этому нужно уделять такое же внимание», — добавил он.

Ранее «Радио 1» сообщило, что в Подмосковье заявили о выполнении плана по севу яровых в этом году.