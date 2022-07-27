Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ревакцинацией от COVID-19

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В пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы прокомментировали ситуацию с ревакцинацией от COVID-19.
Власти Москвы прокомментировали ситуацию с ревакцинацией от COVID-19
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Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Сегодня в столице в пунктах вакцинации и медицинских организациях Департамента здравоохранения Москвы для вакцинации и ревакцинации против COVID-19 доступна вакцина Спутник V», — заявили в ведомстве.

Ранее в СМИ появились предположения, что необходимость в вакцине «Спутник Лайт» отпала, поскольку разработчикам удалось наладить массовое производство второго компонента «Спутника V».

Академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с ФАН напомнил о важности ревакцинации от COVID-19.

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