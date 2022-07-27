Опрос: россияне рассказали о критериях выбора автомобиля с пробегом

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Россияне рассказали о критериях выбора автомобиля с пробегом.
Опрос: россияне рассказали о критериях выбора автомобиля с пробегом
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Авто.ру».

По словам большинства респондентов, один или два владельца ПТС — приемлемое количество. Пол владельца также не имеет особого значения, но, полагают опрошенные, важен возраст.

Как считают около 48% россиян, лучше всего выбирать машину, на которой ездили водители 40 — 50 лет. Второе место занимают водители 30 — 40 лет (их доля составляет немногим более 22%).

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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