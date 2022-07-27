Подмосковная Юнармия доставила в ЛНР свыше двух тонн гумпомощи

Подмосковный штаб Юнармия при поддержке МЧС России и администраций городских округов Московской области доставил в ЛНР более двух тонн гуманитарной помощи.

Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

«Наша команда из Московской области приехала с двумя целями — доставить гуманитарный груз и познакомиться с местными юнармейцами, пообщаться с ребятами и пригласить их в регион на наши мероприятия», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.

Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.