Подмосковная Юнармия доставила в ЛНР свыше двух тонн гумпомощи
- © пресс-службы губернатора и правительства Московской области
Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.
«Наша команда из Московской области приехала с двумя целями — доставить гуманитарный груз и познакомиться с местными юнармейцами, пообщаться с ребятами и пригласить их в регион на наши мероприятия», — рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Ранее ФАН сообщило, что Херсонской области передали 20 т гуманитарного груза из Краснодарского края — продукты и товары первой необходимости.