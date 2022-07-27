В Росстандарте прокомментировали ситуацию с работой Tetra Pak в России

Короткая ссылка
Председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Пётр Бобровский прокомментировал ситуацию с работой Tetra Pak в России.
В Росстандарте прокомментировали ситуацию с работой Tetra Pak в России
  • РИА Новости

«У Tetra Pak хорошо подобраны компоненты, которые обеспечивают длительные сроки годности продукции. Изготовители, которые позже пришли, у них, как правило, слои не позволяют так долго хранить продукцию. Это время гораздо меньше. Но Tetra Pak решила сохранить завод, дав возможность нам эту упаковку иметь на рынке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, завод в Лобне продолжает работу по этой технологии.

Ранее компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, сообщила, что передаёт своё российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить