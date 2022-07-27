В Росстандарте прокомментировали ситуацию с работой Tetra Pak в России

Председатель технического комитета «Упаковка» Росстандарта Пётр Бобровский прокомментировал ситуацию с работой Tetra Pak в России.

«У Tetra Pak хорошо подобраны компоненты, которые обеспечивают длительные сроки годности продукции. Изготовители, которые позже пришли, у них, как правило, слои не позволяют так долго хранить продукцию. Это время гораздо меньше. Но Tetra Pak решила сохранить завод, дав возможность нам эту упаковку иметь на рынке», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, завод в Лобне продолжает работу по этой технологии.

Ранее компания Tetra Pak, которая занимается производством упаковки, сообщила, что передаёт своё российское подразделение местному руководству в связи с невозможностью поддерживать операционную деятельность.