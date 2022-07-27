В Госдуме предложили создать реестр недружественных зарубежных отелей

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Михаил Романов заявил, что в России могут создать единый реестр недружественных для россиян зарубежных отелей.
В Госдуме предложили создать реестр недружественных зарубежных отелей
  • РИА Новости

«Мы прежде всего обеспокоены безопасностью наших граждан и соотечественников, которые путешествуют. И если какие-то провокации происходят, то эти сети должны ставиться в чёрный список, и граждане наши должны знать, что ехать туда не рекомендовано», — сказал Романов в беседе с Life.ru.

Романов направил соответствующий запрос главе Ростуризма Зарине Догузовой с предложением создать реестр на базе ведомства.

Как добавил депутат, случаи нарушения прав россиян на иностранных курортах участились.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьёв в беседе с URA.RU рассказал, как защититься от теплового удара.

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