Кинолог Голубев дал совет по выбору заводчика перед покупкой собаки
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В беседе с изданием «Вести Подмосковья» Голубев, в частности, рассказал, что при покупке собаки не стоит экономить.
«В погоне за экономией некоторые собаководы предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, чаще всего через объявления. Но, к сожалению, такие люди нередко попадают в руки мошенников. Они покупают собаку совершенно другой породы, да и к тому же с кучей проблем со здоровьем. Лучше всего искать заводчиков на крупных кинологических выставках — это своего рода гарантия ответственного отношения к разведению собак», — объяснил кинолог.
Выбирать стоит щенка с ветеринарным паспортом международного образца с отметками о вакцинации и датами обработки от паразитов, печатью и подписью кинологического клуба или питомника.
У собаки также должно быть клеймо на внутренней стороне уха или в паху, напомнил Голубев.
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