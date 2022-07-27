Кинолог Голубев дал совет по выбору заводчика перед покупкой собаки

Руководитель Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что к выбору заводчика будущего питомца нужно относиться ответственно.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» Голубев, в частности, рассказал, что при покупке собаки не стоит экономить.

«В погоне за экономией некоторые собаководы предпочитают покупать щенков с рук у незнакомых людей, чаще всего через объявления. Но, к сожалению, такие люди нередко попадают в руки мошенников. Они покупают собаку совершенно другой породы, да и к тому же с кучей проблем со здоровьем. Лучше всего искать заводчиков на крупных кинологических выставках — это своего рода гарантия ответственного отношения к разведению собак», — объяснил кинолог.

Выбирать стоит щенка с ветеринарным паспортом международного образца с отметками о вакцинации и датами обработки от паразитов, печатью и подписью кинологического клуба или питомника.

У собаки также должно быть клеймо на внутренней стороне уха или в паху, напомнил Голубев.

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