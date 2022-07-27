Минобороны показало порядок прохода кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге
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В параде примут участие более 40 кораблей и судов различных классов. Среди них — патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие.
Также в небо поднимутся 42 самолёта. Всего в параде будут задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих.
Президент России Владимир Путин намерен посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.