Минобороны показало порядок прохода кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге

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Министерство обороны России опубликовало порядок прохода кораблей и пролёта авиации во время Главного военно-морского парада на День ВМФ в Санкт-Петербурге и Кронштадте 31 июля.
Минобороны показало порядок прохода кораблей на Главном военно-морском параде в Петербурге
  • © Минобороны РФ

В параде примут участие более 40 кораблей и судов различных классов. Среди них — патрульный катер «Евгений Колесников» с женским экипажем, фрегат «Адмирал Горшков», корвет «Меркурий», большой десантный корабль «Иван Грен» и другие.

Также в небо поднимутся 42 самолёта. Всего в параде будут задействованы более 3,5 тыс. военнослужащих.

Президент России Владимир Путин намерен посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

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