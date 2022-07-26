Автоэксперт Моржаретто рассказал о росте числа праворульных машин в России

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Партнёр аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал о росте числа праворульных машин в России.
Автоэксперт Моржаретто рассказал о росте числа праворульных машин в России
  • Gettyimages.ru
  • © Suriyo Hmun Kaew / EyeEm

«Сейчас очень активно повезли машины с правым рулём из Японии. Казалось, что их эпоха прошла в 1990-е и начале 2000-х, когда в Россию поставляли до 400 тыс. машин в год. Выяснилось, что японцы с удовольствием нам продают свои подержанные автомобили», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Моржаретто, в европейской части России снова вырос спрос на машины с правым рулём.

«Сейчас есть запросы на 40 тыс. таких авто в месяц», — добавил эксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.

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