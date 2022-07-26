Профессор Юденков рассказал, как правильно оформить кредит

Кандидат экономических наук Юрий Юденков, профессор факультета «Финансовое и банковское дело» РАНХиГС, рассказал, как правильно оформить кредит.

В беседе с изданием Pravda.Ru он посоветовал сначала оценить свои доходы. Как пояснил эксперт, цель кредита важна, но нужно рассчитать, хватит ли ресурсов для погашения.

«Если нет гарантий, что через год-два человек так же сможет платить проценты по кредиту, тогда лучше отказаться либо уменьшить сумму займа. Основное условие при взятии кредита — это как его гасить и чем обеспечивать», — сказал Юденков.

По его словам, также необходимо оценить ставку по кредиту и внимательно прочитать кредитный договор.

«Может ли банк менять процентную ставку, увеличивать по своему желанию, или нет? Желательно всё-таки зафиксировать конечную ставку, чтобы она не менялась весь срок договора», — сказал эксперт.

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