В вестибюлях десяти станций московского метро из-за жары начали раздавать воду.

Как сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы, воду раздают на станциях «Технопарк», «Кутузовская», «Фили», «Филёвский парк», «Пионерская», «Багратионовская», «Студенческая», «Выхино», «Черкизовская», «Павелецкая» Замоскворецкой линии, а также на автостанции «Орехово». Список станций при необходимости будет скорректирован.

«Спасаем пассажиров от летнего зноя и раздаём бесплатно воду в вестибюлях десяти станций метро», — написал Дептранс.

Ранее в беседе с kp.ru академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, как сохранить здоровье в жару.