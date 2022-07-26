Российский рынок автомобилей с пробегом сократился на 30%

По данным аналитического агентства «Автостат», в июне 2022 года россияне купили 353 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 32% ниже результата июня 2021 года.

Об этом сообщают «Известия».

Самой популярной маркой на вторичном рынке в России остаётся отечественная Lada: в июне приобрели почти 90 тыс. единиц — это 25,4% от общего объёма.

Среди подержанных иномарок лидирует японская Toyota: в июне россияне приобрели 38,5 тыс. подержанных легковых автомобилей этого бренда.

В топ-5 самых популярных марок попали корейские Hyundai (19,9 тыс. шт.) и Kia (19,8 тыс. шт.), а также японский Nissan (18,7 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в июне показали рыночное падение в диапазоне от 27% (Lada) до 34% (Toyota).

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.