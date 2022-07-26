Российский рынок автомобилей с пробегом сократился на 30%
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Об этом сообщают «Известия».
Самой популярной маркой на вторичном рынке в России остаётся отечественная Lada: в июне приобрели почти 90 тыс. единиц — это 25,4% от общего объёма.
Среди подержанных иномарок лидирует японская Toyota: в июне россияне приобрели 38,5 тыс. подержанных легковых автомобилей этого бренда.
В топ-5 самых популярных марок попали корейские Hyundai (19,9 тыс. шт.) и Kia (19,8 тыс. шт.), а также японский Nissan (18,7 тыс. шт.). При этом все перечисленные бренды в июне показали рыночное падение в диапазоне от 27% (Lada) до 34% (Toyota).
Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.