Число ДТП на федеральных дорогах ЦФО снизилось на 20% с начала 2022 года
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» Федерального дорожного агентства Ярослава Долгалёва.
За шесть месяцев на федеральных трассах произошло 140 аварий. Количество раненых снизилось на 22%, погибших — на 42%.
Среди основных причин ДТП — несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу, несоблюдение очерёдности проезда светофора и несоблюдение скоростного режима.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что количество аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918 случаев.