Число ДТП на федеральных дорогах ЦФО снизилось на 20% с начала 2022 года

Число дорожно-транспортных происшествий на федеральных дорогах в Калужской, Брянской, Смоленской и Орловской областях ЦФО в январе — июне 2022 года снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на заместителя начальника ФКУ «Упрдор Москва — Бобруйск» Федерального дорожного агентства Ярослава Долгалёва.

За шесть месяцев на федеральных трассах произошло 140 аварий. Количество раненых снизилось на 22%, погибших — на 42%.

Среди основных причин ДТП — несоблюдение дистанции, выезд на встречную полосу, несоблюдение очерёдности проезда светофора и несоблюдение скоростного режима.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что количество аварий с участием автомобилей такси в Москве снизилось на 4% с начала 2022 года — с 953 до 918 случаев.