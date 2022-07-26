В России часть средств от курортного сбора направят на утилизацию ТКО в курортных зонах
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Такое поручение министерствам дала вице-премьер Виктория Абрамченко по итогам совещания по реализации реформы обращения с отходами в Сибирском федеральном округе, сообщает «Российская газета».
«Совместно с Минприроды России и Ростуризмом проработать вопрос об использовании части средств курортного сбора на возмещение операционных затрат региональных операторов и других лиц, эксплуатирующих объекты обращения с ТКО, для всех туристических зон Российской Федерации», — говорится в протоколе совещания.
Министерства до 1 августа должны доложить о результатах в правительство России.
Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что Челябинская и Иркутская области будут обмениваться опытом в сфере сохранения водных ресурсов.