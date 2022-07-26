Оборот розничной торговли в Приморье вырос почти на 2% в 2022 году
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Как пишет vostokmedia.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, такой рост объясняется повышенным спросом на продовольственные товары.
Сообщается также, что ни в одной из категорий питания нет дефицита.
Министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин отметил, что прямые поставки стабилизировали количество товаров на прилавках магазинов и цены.
Ранее «Известия» писали, что в России стали реже покупать компьютерную технику во II квартале этого года.