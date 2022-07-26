Оборот розничной торговли в Приморье вырос почти на 2% в 2022 году

Оборот розничной торговли в Приморском крае за 2022 год вырос почти на 2% и составил 232,5 млрд рублей.

Как пишет vostokmedia.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, такой рост объясняется повышенным спросом на продовольственные товары.

Сообщается также, что ни в одной из категорий питания нет дефицита.

Министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин отметил, что прямые поставки стабилизировали количество товаров на прилавках магазинов и цены.

Ранее «Известия» писали, что в России стали реже покупать компьютерную технику во II квартале этого года.